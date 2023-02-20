Louay Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louay Ashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louay Ashour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louay Ashour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louay Ashour 15 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mısır,Katar uyrukludur.Gerçek adı da Louay Sherif Ashour şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louay Ashour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Louay Ashour'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Louay Ashour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louay Ashour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louay Ashour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louay Ashour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2022 yılında Al-Markhiya SC

Louay Ashour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louay Ashour şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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