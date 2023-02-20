Daniel Goumou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Goumou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Goumou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Goumou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Goumou 4 Ekim 1990 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Goumou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Goumou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Goumou'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Goumou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Goumou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Goumou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Goumou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2013 yılında Cezalı

1 Temmuz 2016 yılında Al-Rayyan SC

13 Temmuz 2019 yılında Al-Sailiya SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Kharitiyath

4 Ağustos 2021 yılında Al-Markhiya SC

Daniel Goumou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Goumou şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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