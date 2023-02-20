Tilal Ali Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilal Ali Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilal Ali Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilal Ali Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilal Ali Ali 2 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Tilal Ali Ali Al-Shila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilal Ali Ali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tilal Ali Ali'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tilal Ali Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilal Ali Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tilal Ali Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilal Ali Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Markhiya SC

Tilal Ali Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilal Ali Ali şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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