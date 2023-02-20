Driss Fettouhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driss Fettouhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Driss Fettouhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Driss Fettouhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Driss Fettouhi 30 Eylül 1989 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da إدريس فتوحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Driss Fettouhi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Driss Fettouhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Driss Fettouhi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Driss Fettouhi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/df_33/

Driss Fettouhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Driss Fettouhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Driss Fettouhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Driss Fettouhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2009 yılında FC Istres

15 Ocak 2013 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2016 yılında Al-Kharitiyath

14 Ekim 2016 yılında Dibba Fujairah

5 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

5 Ekim 2020 yılında Al-Ahli SFC

7 Ağustos 2021 yılında Al-Sailiya SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Driss Fettouhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Driss Fettouhi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Driss Fettouhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 23 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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