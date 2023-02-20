Saleh Al Yeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Yeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Yeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Yeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Yeri 30 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Saleh Mohammed Al Yeri şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Yeri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Saleh Al Yeri'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Yeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Yeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saleh Al Yeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Yeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shahania SC

1 Haziran 2020 yılında Al-Wakrah SC

1 Kasım 2020 yılında Al-Wakrah SC

1 Haziran 2021 yılında Al-Markhiya SC

Saleh Al Yeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Yeri şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.