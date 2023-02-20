Sultan Al Kuwari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Kuwari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Kuwari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Kuwari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Kuwari 3 Ağustos 1995 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سلطان الكواري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Kuwari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Kuwari'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Kuwari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Kuwari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Kuwari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Kuwari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Rayyan SC

1 Ocak 2016 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Rayyan SC

1 Ocak 2017 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shahania SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Shahania SC

6 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Sultan Al Kuwari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Kuwari şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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