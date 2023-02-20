Jameel Al Yahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jameel Al Yahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jameel Al Yahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jameel Al Yahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jameel Al Yahmadi 27 Temmuz 1996 tarihinde Bawshar, Muscat şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Umman uyrukludur.Gerçek adı da Jameel Saleem Jameel Al-Yahmadi/ جميل اليحمدي‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jameel Al Yahmadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jameel Al Yahmadi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jameel Al Yahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jameel Al Yahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jameel Al Yahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jameel Al Yahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Shabab SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shahania SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Markhiya SC

Jameel Al Yahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jameel Al Yahmadi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jameel Al Yahmadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Umman takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 2 gol atmıştır.

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