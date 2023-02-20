Salman Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salman Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salman Salman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salman Salman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salman Salman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salman Salman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Salman Salman'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salman Salman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salman Salman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salman Salman şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.