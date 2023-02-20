Ali Nasser Al Marri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Nasser Al Marri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Nasser Al Marri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Nasser Al Marri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Nasser Al Marri 22 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Nasser Al Marri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Nasser Al Marri, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Nasser Al Marri'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Nasser Al Marri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Nasser Al Marri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC
Ali Nasser Al Marri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Nasser Al Marri şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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