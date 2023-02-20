Ayoub Assal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Assal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Assal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Assal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Assal 21 Ocak 2002 tarihinde Maidstone şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere,Fas uyrukludur.Gerçek adı da أيوب عسال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Assal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSSM yapmaktadır. Ayoub Assal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayoub Assal'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Assal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Assal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Assal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Assal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AFC Wimbledon

30 Ağustos 2019 yılında Met Police

30 Ekim 2019 yılında AFC Wimbledon

2 Ekim 2020 yılında Billericay

2 Kasım 2020 yılında AFC Wimbledon

27 Ocak 2023 yılında Al-Wakrah SC

28 Ocak 2023 yılında Al-Markhiya SC

30 Haziran 2023 yılında Al-Wakrah SC

Ayoub Assal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Assal şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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