Mohamed Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Al Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Al Hassan 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Al Hassan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Hassan'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Al Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Al Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC
Mohamed Al Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Al Hassan şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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