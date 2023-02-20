Farid Al Marhoobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Al Marhoobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Al Marhoobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Farid Al Marhoobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Farid Al Marhoobi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Farid Ahmed Al-Marhoobi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Farid Al Marhoobi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Farid Al Marhoobi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Farid Al Marhoobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Farid Al Marhoobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Al-Shahania SC
1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC
Farid Al Marhoobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Farid Al Marhoobi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.