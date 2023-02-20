Farid Al Marhoobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Al Marhoobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Farid Al Marhoobi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Farid Al Marhoobi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.