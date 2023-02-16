Akif Serifoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akif Serifoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akif Serifoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akif Serifoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akif Serifoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akif Serifoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akif Serifoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akif Serifoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akif Serifoglu 12 Ekim 1995 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Akif Şerifoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akif Serifoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akif Serifoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Akif Serifoglu'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akif Serifoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/akifserifoglu10

http://www.instagram.com/akifserifoglu10/

Akif Serifogluboyu ve yaşı kaç

Akif Serifoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akif Serifoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Akif Serifoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akif Serifoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2013 yılında İskenderun 1967

30 Haziran 2013 yılında Hatayspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Hatayspor

21 Ocak 2014 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2014 yılında Hatayspor

11 Ağu 2015 yılında Niğde Belediye

31 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

25 Ağu 2020 yılında Nazilli Bld

5 Temmuz 2021 yılında Kızılcabölük

8 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

Akif Serifoglu kimdir

Akif Serifoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akif Serifoglu şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Akif Serifoglu nereli

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