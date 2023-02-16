Kadir Bilimlier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Bilimlier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kadir Bilimlier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kadir Bilimlier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kadir Bilimlier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Bilimlier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Bilimlier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Bilimlier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Bilimlier 26 Mart 1997 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Bilimlier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadir Bilimlier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kadir Bilimlier'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Bilimlierboyu ve yaşı kaç

Kadir Bilimlier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Bilimlier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kadir Bilimlier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Bilimlier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bucaspor U21

1 Temmuz 2015 yılında Bucaspor

22 Ağu 2016 yılında Tire 1922 Spor

17 Ağu 2017 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2018 yılında Tire 1922 Spor

30 Ağu 2018 yılında Silivrispor

30 Haziran 2019 yılında Tire 1922 Spor

26 Ağu 2019 yılında Düzcespor

3 Ağu 2020 yılında 1928 Bucaspor

15 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

20 Ocak 2021 yılında Bucaspor 1928

26 Ocak 2021 yılında İskenderun FK

30 Haziran 2021 yılında Bucaspor 1928

18 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

12 Ocak 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2022 yılında İskenderunspor

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

6 Ocak 2023 yılında İskenderunspor

12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

30 Haziran 2023 yılında İskenderunspor

Kadir Bilimlier kimdir

Kadir Bilimlier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Bilimlier şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucaspor

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Kadir Bilimlier nereli

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