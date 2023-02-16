Murat Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Ozkan 4 Şubat 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye,Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Ozkan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Ozkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Ozkan'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Ozkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratozkan_/

Murat Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Murat Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Kocaelispor Alt

12 Eylül 2014 yılında Gölcükspor Alt

29 Ağu 2016 yılında Kasımpaşa Alt

21 Eylül 2017 yılında Başakşehir U19

9 Ağu 2018 yılında Alanyaspor U19

8 Nisan 2019 yılında Alanyaspor U21

1 Eylül 2019 yılında Artvin Hopaspor

31 Ağu 2022 yılında Şile Yıldızspor

Murat Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Ozkan şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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