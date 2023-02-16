Lutfi Efe Ozreisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lutfi Efe Ozreisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lutfi Efe Ozreisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lutfi Efe Ozreisoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lutfi Efe Ozreisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lutfi Efe Ozreisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lutfi Efe Ozreisoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lutfi Efe Ozreisoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lutfi Efe Ozreisoglu 30 Eylül 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Lütfi Efe Özreisoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lutfi Efe Ozreisoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lutfi Efe Ozreisoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lutfi Efe Ozreisoglu'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lutfi Efe Ozreisogluboyu ve yaşı kaç

Lutfi Efe Ozreisoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lutfi Efe Ozreisoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Lutfi Efe Ozreisoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lutfi Efe Ozreisoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Pamukova 1968

16 Eylül 2020 yılında Kırklarelispor

27 Ocak 2021 yılında Şile Yıldızspor

Lutfi Efe Ozreisoglu kimdir

Lutfi Efe Ozreisoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lutfi Efe Ozreisoglu şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Lutfi Efe Ozreisoglu nereli

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