Saruhan Sari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saruhan Sari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saruhan Sari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saruhan Sari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saruhan Sari 28 Mayıs 2002 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Saruhan Sarı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saruhan Sari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saruhan Sari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Saruhan Sari'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saruhan Sari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saruhan Sari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Saruhan Sari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saruhan Sari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2021 yılında Lüleburgazspor

3 Şubat 2022 yılında İstanbul Sinop

1 Eylül 2022 yılında Şile Yıldızspor

Saruhan Sari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saruhan Sari şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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