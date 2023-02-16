Osman Goktug Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Goktug Cebeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Goktug Cebeci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Goktug Cebeci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Goktug Cebeci 23 Mayıs 1997 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Göktuğ Cebeci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Goktug Cebeci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Goktug Cebeci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osman Goktug Cebeci'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Goktug Cebeci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ogcebeci10/

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Osman Goktug Cebeci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Goktug Cebeci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Osman Goktug Cebeci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Goktug Cebeci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2014 yılında Haçka Spor Alt

16 Ocak 2015 yılında A.Sebatspor Alt

13 Ağu 2015 yılında G.Birliği U19

22 Temmuz 2016 yılında Erzin Belediye

20 Eylül 2017 yılında Kadirli Demir

19 Ocak 2018 yılında Nilüfer Erdemli

6 Eylül 2018 yılında Antakyaspor FK

15 Eylül 2020 yılında Hatayspor

4 Ekim 2021 yılında Sebat Gençlik

11 Mart 2022 yılında Faroz Yalıspor

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

19 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

Osman Goktug Cebeci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Goktug Cebeci şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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