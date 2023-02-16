Mehmet Avci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Avci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Avci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Avci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Avci 5 Ocak 1996 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Avcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Avci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Avci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Avci'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Avci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmtavci19/

Mehmet Avci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Avci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Avci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Avci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında Kocaelispor

25 Temmuz 2018 yılında Karaköprü Bld

31 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

10 Ocak 2020 yılında Kocaelispor

14 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

29 Ocak 2021 yılında Şile Yıldızspor

28 Ağu 2021 yılında Çatalcaspor

10 Ağu 2022 yılında Sapanca Gençlik

12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

Mehmet Avci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Avci şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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