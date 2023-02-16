Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Demirgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mahmut Demirgan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Demirgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmut Demirgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmut Demirgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmut Demirgan 8 Ağu 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmut Demirgan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mahmut Demirgan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmut Demirgan'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmut Demirgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m1demirgan/

Mahmut Demirganboyu ve yaşı kaç

Mahmut Demirgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmut Demirgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mahmut Demirgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmut Demirgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2011 yılında Beşiktaş Alt

2 Ekim 2013 yılında Bilinmiyor

22 Şubat 2016 yılında Eyüpspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Eyüpspor

22 Ocak 2019 yılında Turgutluspor

26 Nisan 2019 yılında Eyüpspor

27 Ağu 2019 yılında Cizre Spor

30 Ocak 2020 yılında KF Liria

29 Eylül 2020 yılında Cizre Spor

26 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2021 yılında Sultanbeyli Bld

25 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Mahmut Demirgan kimdir

Mahmut Demirgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmut Demirgan şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merkezefendispor (2008-2011), Besiktas JK (2011-2013), Merkezefendispor (2013-2016), Eyüpspor (2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mahmut Demirgan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Ramiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karot testi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Karot testi zararlı mı?
Karot testi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Karot testi zararlı mı?
Cauly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cauly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cauly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cauly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları