Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Demirgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmut Demirgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmut Demirgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmut Demirgan 8 Ağu 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmut Demirgan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mahmut Demirgan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmut Demirgan'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmut Demirgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m1demirgan/

Mahmut Demirgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmut Demirgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmut Demirgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmut Demirgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2011 yılında Beşiktaş Alt

2 Ekim 2013 yılında Bilinmiyor

22 Şubat 2016 yılında Eyüpspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Eyüpspor

22 Ocak 2019 yılında Turgutluspor

26 Nisan 2019 yılında Eyüpspor

27 Ağu 2019 yılında Cizre Spor

30 Ocak 2020 yılında KF Liria

29 Eylül 2020 yılında Cizre Spor

26 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2021 yılında Sultanbeyli Bld

25 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Mahmut Demirgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmut Demirgan şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Merkezefendispor (2008-2011), Besiktas JK (2011-2013), Merkezefendispor (2013-2016), Eyüpspor (2016)

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