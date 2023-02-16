Yusuf Oral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Oral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Oral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusuf Oral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yusuf Oral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Oral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Oral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Oral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Oral 5 Aralık 2003 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur.  Azerbaycan,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Oral Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Oral, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Oral'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Oral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufforal/

Yusuf Oralboyu ve yaşı kaç

Yusuf Oral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Oral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Oral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Oral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2014 yılında Fenerbahçe Alt.

30 Ocak 2015 yılında Selimiye Alt

5 Şubat 2016 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Ekim 2016 yılında Selimiye Alt

15 Ağu 2019 yılında Beşiktaş U17

4 Ağu 2020 yılında Beşiktaş U19

4 Şubat 2022 yılında Kuşadasıspor

19 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Yusuf Oral kimdir

Yusuf Oral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Oral şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Yusuf Oral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yusuf Oral nereli

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