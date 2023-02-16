Suleyman Selak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Selak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suleyman Selak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suleyman Selak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Suleyman Selak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Selak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Selak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Selak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Selak 30 Temmuz 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Süleyman Selak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Selak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star-Gol yapmaktadır. Suleyman Selak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suleyman Selak'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Suleyman Selak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sselakovicc/

Suleyman Selakboyu ve yaşı kaç

Suleyman Selak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Selak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Suleyman Selak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Selak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2012 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U19

6 Ocak 2017 yılında Beşiktaş U21

31 Ağu 2018 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2019 yılında Beşiktaş U21

2 Eylül 2019 yılında İstanbul U19

6 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ağu 2020 yılında Menemenspor

11 Eylül 2020 yılında 1922 Konya

31 Aralık 2020 yılında Menemenspor

18 Ocak 2021 yılında Nevşehir Bld

8 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Suleyman Selak kimdir

Suleyman Selak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Selak şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harmantepe (2011-2012), Besiktas JK (2012-2017)

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Suleyman Selak nereli

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