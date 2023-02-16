Eren Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Ciftci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Ciftci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Ciftci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Ciftci 22 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Çiftçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Ciftci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Ciftci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Ciftci'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eren Ciftci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Ciftci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eren Ciftci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Ciftci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Bağlarbaşı Alt

12 Ağu 2021 yılında Şile Yıldızspor

Eren Ciftci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Ciftci şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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