İsmail Hasan Bakkal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Hasan Bakkal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Hasan Bakkal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Hasan Bakkal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Hasan Bakkal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Hasan Bakkal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Hasan Bakkal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Hasan Bakkal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Hasan Bakkal 19 Mart 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Hasan Bakkal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Hasan Bakkal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS GLOBAL SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. İsmail Hasan Bakkal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmail Hasan Bakkal'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Hasan Bakkalboyu ve yaşı kaç

İsmail Hasan Bakkal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Hasan Bakkal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Hasan Bakkal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Hasan Bakkal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Düzyurtspor Alt

2 Ekim 2018 yılında Trabzon Yol

1 Şubat 2019 yılında Sarıkamış GB

3 Ekim 2019 yılında Ç. Dardanel

23 Ocak 2020 yılında Balıkesir U19

4 Ağu 2020 yılında Balıkesirspor

5 Ekim 2020 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2021 yılında Balıkesirspor

7 Eylül 2021 yılında Karaman FK

21 Temmuz 2022 yılında Sapanca Gençlik

19 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

İsmail Hasan Bakkal kimdir

İsmail Hasan Bakkal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Hasan Bakkal şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmail Hasan Bakkal nereli

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