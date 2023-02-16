Berkay Ceviz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Ceviz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Ceviz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Ceviz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Ceviz 30 Nisan 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Ceviz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Ceviz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Berkay Ceviz'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berkay Ceviz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkayceviiz/

Berkay Ceviz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Ceviz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkay Ceviz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Ceviz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2021 yılında Şile Yıldızspor

Berkay Ceviz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Ceviz şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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