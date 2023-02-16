Bunyamin Yavasoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bunyamin Yavasoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bunyamin Yavasoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bunyamin Yavasoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bunyamin Yavasoglu 1 Nisan 2004 tarihinde Bingöl şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bünyamin Yavaşoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bunyamin Yavasoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bunyamin Yavasoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bunyamin Yavasoglu'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bunyamin Yavasoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bunyamin Yavasoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bunyamin Yavasoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bunyamin Yavasoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Bursaspor U17

30 Eylül 2020 yılında İnegölspor

1 Eylül 2022 yılında Şile Yıldızspor

Bunyamin Yavasoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bunyamin Yavasoglu şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Bunyamin Yavasoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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