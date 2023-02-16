Mert Sari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Sari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Sari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Sari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Sari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Sari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Sari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Sari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Sari 17 Eylül 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Sarı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Sari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mert Sari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mert Sari'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Sariboyu ve yaşı kaç

Mert Sari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Sari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mert Sari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Sari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kartalspor

28 Ağu 2014 yılında Sakaryaspor

30 Ağu 2016 yılında Ankara Demir

10 Ocak 2017 yılında Dersim Spor

19 Temmuz 2017 yılında Çorum Belediye

25 Temmuz 2018 yılında Karaköprü Bld

26 Ağu 2019 yılında 1877 Alemdağ

17 Eylül 2020 yılında Şile Yıldızspor

7 Temmuz 2022 yılında Osmaniyespor FK

12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

Mert Sari kimdir

Mert Sari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Sari şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cekmeköy Belediyesi Alemdagspor

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Mert Sari nereli

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