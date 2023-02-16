Sefa Oncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Oncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Oncu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Oncu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Oncu 10 Mayıs 1999 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Sefa Öncü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Oncu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sefa Oncu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sefa Oncu'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sefa Oncu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Oncu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sefa Oncu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Oncu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2012 yılında Bulvarspor Alt

22 Şubat 2016 yılında Pendikspor Alt

16 Şubat 2017 yılında Şanlıurfa U21

1 Temmuz 2017 yılında Şanlıurfa Alt

16 Şubat 2018 yılında Kartalspor Alt

17 Ağu 2018 yılında Elazığspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

2 Eylül 2021 yılında 52 Orduspor FK

2 Şubat 2022 yılında Şile Yıldızspor

Sefa Oncu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Oncu şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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