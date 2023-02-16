Yuksel Kayaalp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuksel Kayaalp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuksel Kayaalp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuksel Kayaalp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuksel Kayaalp 30 Mart 1988 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuksel Kayaalp Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuksel Kayaalp, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuksel Kayaalp'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yuksel Kayaalp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuksel Kayaalp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.
Yuksel Kayaalp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Yuksel Kayaalp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Kartalspor
1 Temmuz 2009 yılında Altay SK
4 Temmuz 2011 yılında Göztepe
3 Eylül 2012 yılında Alanyaspor
23 Ocak 2013 yılında Göztepe
24 Ocak 2013 yılında Siirtspor
20 Temmuz 2013 yılında Altay SK
10 Temmuz 2015 yılında Nazilli Bld
22 Ağu 2017 yılında Eyüpspor
23 Ağu 2019 yılında Amed SK
17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK
3 Şubat 2022 yılında Elazığspor
19 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor
Yuksel Kayaalp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuksel Kayaalp şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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