İsmail Baran Karakoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Baran Karakoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Baran Karakoc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Baran Karakoc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Baran Karakoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Baran Karakoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Baran Karakoc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Baran Karakoc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Baran Karakoc 7 Eylül 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Baran Karakoç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Baran Karakoc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Baran Karakoc, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Baran Karakoc'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmail Baran Karakoc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ismailbarank

http://www.instagram.com/ibarankarakoc5/

İsmail Baran Karakocboyu ve yaşı kaç

İsmail Baran Karakoc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Baran Karakoc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Baran Karakoc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Baran Karakoc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Kasımpaşa Alt

24 Şubat 2017 yılında Kasımpaşa U21

17 Ağu 2017 yılında Y. Malatya U21

13 Ağu 2018 yılında Bayrampaşa

15 Ocak 2019 yılında Y. Malatya U21

1 Temmuz 2019 yılında Y. Malatya U19

26 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

17 Ekim 2019 yılında Y. Malatya U19

23 Eylül 2020 yılında Tepecik Spor

1 Temmuz 2022 yılında Osmaniyespor FK

İsmail Baran Karakoc kimdir

İsmail Baran Karakoc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Baran Karakoc şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galatasaray, Damlaspor

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İsmail Baran Karakoc nereli

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