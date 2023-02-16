Emir Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Sen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Sen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Sen 17 Mart 2001 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emir Şen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Sen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Sen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Emir Sen'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Sen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirsennn/

Emir Sen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Sen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Sen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Sen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2017 yılında Kocaeli Birlik

29 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

23 Ocak 2020 yılında Kocaelispor

19 Ağu 2020 yılında Şile Yıldızspor

Emir Sen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Sen şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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