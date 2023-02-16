Bulentcan Baydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bulentcan Baydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bulentcan Baydil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bulentcan Baydil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bulentcan Baydil 1 Mayıs 2004 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bulentcan Baydil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bulentcan Baydil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bulentcan Baydil'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bulentcan Baydil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bulentbaydill/

Bulentcan Baydil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bulentcan Baydil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bulentcan Baydil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bulentcan Baydil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2022 yılında Şile Yıldızspor

Bulentcan Baydil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bulentcan Baydil şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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