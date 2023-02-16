Caglar Ozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caglar Ozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caglar Ozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caglar Ozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caglar Ozel 1 Eylül 1996 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Çağlar Özel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caglar Ozel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caglar Ozel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caglar Ozel'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caglar Ozel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caglarozel10/

http://www.facebook.com/caglarozel.10

Haberin Devamı

Caglar Ozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caglar Ozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Caglar Ozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caglar Ozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2017 yılında Bulvarspor

20 Temmuz 2018 yılında Serik Belediye

26 Ağu 2019 yılında 1877 Alemdağ

18 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

12 Ocak 2022 yılında Edirnespor

17 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Caglar Ozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caglar Ozel şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kurucesme, Celiktepe Ümitspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.