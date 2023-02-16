Oguzhan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Demir 19 Ocak 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Demir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Demir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Demir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Demir'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2011 yılında Sancaktepe Alt

25 Ocak 2012 yılında Kartalspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Kartalspor

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında Arhavi Spor

28 Ağu 2019 yılında Pazarspor

20 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Oguzhan Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Demir şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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