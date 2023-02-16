Birkan Gozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkan Gozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkan Gozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkan Gozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkan Gozel 20 Haziran 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkan Gozel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Birkan Gozel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Birkan Gozel'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Birkan Gozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkan Gozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Birkan Gozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkan Gozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2021 yılında Ümraniye U19

18 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

Birkan Gozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkan Gozel şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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