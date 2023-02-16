Gurur Yazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurur Yazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurur Yazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurur Yazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurur Yazar 16 Nisan 1987 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Saffet Gurur Yazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurur Yazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gurur Yazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gurur Yazar'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gurur Yazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurur Yazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gurur Yazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurur Yazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2005 yılında Karşıyaka

3 Ağu 2011 yılında Samsunspor

15 Ocak 2013 yılında Karşıyaka

27 Ağu 2013 yılında Altay SK

17 Temmuz 2014 yılında Nazilli Bld

27 Ağu 2015 yılında Ankara Demir

2 Ağu 2016 yılında Aydınspor 1923

12 Ocak 2017 yılında Kırklarelispor

27 Ağu 2018 yılında Diyarbekir Spor

18 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

6 Ağu 2019 yılında Artvin Hopaspor

14 Eylül 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

20 Ocak 2021 yılında Artvin Hopaspor

16 Ağu 2022 yılında Şile Yıldızspor

Gurur Yazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurur Yazar şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gurur Yazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karsiyaka SK, Bostanlispor

Türkiye A2 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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