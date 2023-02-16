Emre Yucak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yucak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Yucak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Yucak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Yucak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yucak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yucak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yucak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yucak 18 Eylül 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yucak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Yucak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Yucak'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Yucakboyu ve yaşı kaç

Emre Yucak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yucak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Yucak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yucak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Başakşehir U21

1 Ocak 2019 yılında Başakşehir U19

20 Eylül 2019 yılında İst. Kayaşehir

25 Mart 2021 yılında İstanbul Sinop

21 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Emre Yucak kimdir

Emre Yucak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yucak şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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Emre Yucak nereli

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