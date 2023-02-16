Alican Tez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alican Tez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alican Tez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alican Tez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alican Tez 25 Ekim 1987 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alican Tez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alican Tez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alican Tez'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alican Tez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alicantezz/

Alican Tez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alican Tez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alican Tez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alican Tez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Antalyaspor

16 Ocak 2007 yılında Maltepespor

30 Haziran 2007 yılında Antalyaspor

10 Ağu 2007 yılında İzmirspor

19 Kasım 2007 yılında Antalyaspor

4 Şubat 2008 yılında Eyüpspor

9 Temmuz 2008 yılında Denizli Belediye

16 Ocak 2009 yılında İnegölspor

19 Ocak 2011 yılında Ünyespor

5 Temmuz 2011 yılında K. Erciyesspor

25 Ocak 2012 yılında Tepecikspor

30 Haziran 2012 yılında K. Erciyesspor

31 Ağu 2012 yılında Bayrampaşa

10 Ekim 2012 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2013 yılında Evrenseki Spor

17 Temmuz 2013 yılında Ankara Demir

16 Ocak 2014 yılında Orhangazispor

12 Eylül 2014 yılında Çarşambaspor

1 Ağu 2015 yılında Manavgatspor

11 Ocak 2016 yılında Hatayspor

31 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

28 Ağu 2018 yılında Ankara Demir

17 Ocak 2019 yılında Serik Belediye

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

1 Şubat 2021 yılında Bld Kütahya

10 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

24 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor

Alican Tez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alican Tez şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Antalya Yolspor, Antalyaspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.