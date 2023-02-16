Alican Tez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alican Tez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alican Tez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alican Tez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alican Tez 25 Ekim 1987 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alican Tez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alican Tez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alican Tez'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alican Tez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/alicantezz/
Alican Tez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alican Tez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Alican Tez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alican Tez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2005 yılında Antalyaspor
16 Ocak 2007 yılında Maltepespor
30 Haziran 2007 yılında Antalyaspor
10 Ağu 2007 yılında İzmirspor
19 Kasım 2007 yılında Antalyaspor
4 Şubat 2008 yılında Eyüpspor
9 Temmuz 2008 yılında Denizli Belediye
16 Ocak 2009 yılında İnegölspor
19 Ocak 2011 yılında Ünyespor
5 Temmuz 2011 yılında K. Erciyesspor
25 Ocak 2012 yılında Tepecikspor
30 Haziran 2012 yılında K. Erciyesspor
31 Ağu 2012 yılında Bayrampaşa
10 Ekim 2012 yılında Kulüpsüz
9 Ocak 2013 yılında Evrenseki Spor
17 Temmuz 2013 yılında Ankara Demir
16 Ocak 2014 yılında Orhangazispor
12 Eylül 2014 yılında Çarşambaspor
1 Ağu 2015 yılında Manavgatspor
11 Ocak 2016 yılında Hatayspor
31 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor
1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld
28 Ağu 2018 yılında Ankara Demir
17 Ocak 2019 yılında Serik Belediye
1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel
1 Şubat 2021 yılında Bld Kütahya
10 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld
24 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld
12 Ocak 2023 yılında Şile Yıldızspor
Alican Tez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alican Tez şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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