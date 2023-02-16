Ali Han Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Han Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Han Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Han Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Han Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Han Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Han Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Han Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Han Aydin 22 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Han Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Han Aydin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oktay SERDAR yapmaktadır. Ali Han Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Han Aydin'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Han Aydinboyu ve yaşı kaç

Ali Han Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Han Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ali Han Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Han Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U21

14 Ekim 2016 yılında Kocaeli U19

18 Ağu 2017 yılında 1461 Trabzon

29 Ağu 2018 yılında İstanbulspor

31 Ağu 2018 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

19 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

1 Eylül 2020 yılında Bld Kütahya

23 Ağu 2022 yılında Şile Yıldızspor

Ali Han Aydin kimdir

Ali Han Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Han Aydin şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2008-2016), Kocaelispor (2016-2017)

Ali Han Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Han Aydin nereli

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