Alain Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alain Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alain Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alain Guerrero 26 Ağu 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alain Yulián Guerrero Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alain Guerrero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alain Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alain Guerrero'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alain Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alain Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alain Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alain Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Union Magdalena

Alain Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alain Guerrero şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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