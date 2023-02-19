Jose Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Mercado 20 Ağu 2003 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Mercado Bojato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Mercado Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Jose Mercado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Mercado'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Mercado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Union Magdalena

Jose Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Mercado şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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