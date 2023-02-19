Juan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Angulo 26 Eylül 1988 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Angulo Villegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Angulo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Juan Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Angulo'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jc_angulo20/

Juan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CD América

1 Temmuz 2010 yılında Tigre II

30 Haziran 2011 yılında CD América

1 Temmuz 2011 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2013 yılında EC Bahia

8 Temmuz 2014 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında CD América

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Cali

3 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

7 Şubat 2023 yılında Union Magdalena

Juan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Angulo şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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