Jairo Palomino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Palomino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Palomino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Palomino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Palomino 2 Ağu 1988 tarihinde Nechí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Fabián Palomino Sierra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Palomino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportseleven Berlin yapmaktadır. Jairo Palomino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jairo Palomino'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jairo Palomino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Palomino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo Palomino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Palomino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Envigado

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağu 2013 yılında Racing Club

1 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Atl. Nacional

10 Haziran 2014 yılında Al-Ahli SFC

1 Ocak 2015 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2016 yılında Once Caldas

7 Eylül 2016 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Pereira

10 Ocak 2019 yılında Envigado

28 Temmuz 2021 yılında Union Magdalena

Jairo Palomino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Palomino şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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