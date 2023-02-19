İsaac Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Camargo 14 Aralık 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Isaac David Camargo Pineda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Camargo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaac Camargo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Camargo'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Union Magdalena

İsaac Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Camargo şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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