Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rodriguez 30 Ocak 1995 tarihinde Fonseca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Mario Rodríguez Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Carlos Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Rodriguez'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Carlos Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dépor FC

31 Aralık 2013 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2014 yılında Millonarios

1 Temmuz 2015 yılında Fortaleza CEIF

9 Ocak 2017 yılında Puebla FC

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza CEIF

13 Şubat 2019 yılında Deportivo Cali

1 Aralık 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2020 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza CEIF

13 Ocak 2022 yılında Atlético Huila

4 Ağu 2022 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Carlos Rodriguez kimdir

Carlos Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rodriguez şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Rodriguez nereli

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