Jermein Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jermein Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jermein Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jermein Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jermein Pena 16 Ekim 1999 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jermein Zidane Peña Maiguel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jermein Pena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Jermein Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jermein Pena'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jermein Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jermein Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jermein Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jermein Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

22 Şubat 2021 yılında Magallanes CF

30 Haziran 2021 yılında Union Magdalena

Jermein Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jermein Pena şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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