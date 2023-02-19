Gonzalo Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Lucero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Lucero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Lucero 2 Nisan 1994 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Lucero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Lucero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Lucero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Lucero'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Lucero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Lucero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Lucero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Lucero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Alvarado

30 Ağu 2020 yılında Ayacucho FC

4 Mart 2021 yılında CA Güemes

10 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

11 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Gonzalo Lucero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Lucero şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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