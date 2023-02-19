Fabian Cantillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Cantillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Cantillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Cantillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Cantillo 17 Eylül 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián David Cantillo Beleño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Cantillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Fabian Cantillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Fabian Cantillo'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Cantillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Cantillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabian Cantillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Cantillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Union Magdalena

Fabian Cantillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Cantillo şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.