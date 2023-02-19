Wilder Guisao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Guisao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilder Guisao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilder Guisao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilder Guisao 30 Temmuz 1991 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wílder Andrés Guisao Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilder Guisao Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PW SOCCER CONSULTANCY, S.L yapmaktadır. Wilder Guisao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilder Guisao'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilder Guisao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilder Guisao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilder Guisao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilder Guisao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2015 yılında Toluca

19 Temmuz 2015 yılında São Paulo

6 Temmuz 2016 yılında Toluca

2 Ağu 2016 yılında Racing Club

31 Aralık 2016 yılında Toluca

5 Ocak 2017 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Toluca

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Cúcuta Dep.

9 Ocak 2020 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2022 yılında Envigado

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

5 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Wilder Guisao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilder Guisao şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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