Jahir Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahir Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahir Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahir Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahir Scott 6 Mayıs 1995 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jahir Stiven Scott Olivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahir Scott Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Jahir Scott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jahir Scott'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jahir Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahir Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jahir Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahir Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

Jahir Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahir Scott şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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